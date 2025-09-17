Лавров напомнил о печальных для ЕС последствиях размещения войск на Украине

Любой европейский военный контингент, отправленный на Украину, будет рассматриваться как законные цели для российских сил. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола для зарубежных послов, посвящённого урегулированию украинского конфликта.

«Рассуждает Европа и о направлении своих контингентов, как я сказал, на Украину, которые, мы уже объявили, будут считаться легитимной военной целью», — подчеркнул Лавров.

При этом Лавров подчеркнул, что попытки европейских стран «отвоевать» себе место за столом переговоров по украинскому урегулированию бесперспективны. Министр иностранных дел подчеркнул, что переговоры с Европой, чья позиция основана на реваншизме и стремлении к стратегическому поражению России, не имеют смысла.