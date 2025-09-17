Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 09:45

Лавров напомнил о печальных для ЕС последствиях размещения войск на Украине

Лавров: Европейские военные на Украине станут легитимной целью для России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Любой европейский военный контингент, отправленный на Украину, будет рассматриваться как законные цели для российских сил. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола для зарубежных послов, посвящённого урегулированию украинского конфликта.

«Рассуждает Европа и о направлении своих контингентов, как я сказал, на Украину, которые, мы уже объявили, будут считаться легитимной военной целью», — подчеркнул Лавров.

При этом Лавров подчеркнул, что попытки европейских стран «отвоевать» себе место за столом переговоров по украинскому урегулированию бесперспективны. Министр иностранных дел подчеркнул, что переговоры с Европой, чья позиция основана на реваншизме и стремлении к стратегическому поражению России, не имеют смысла.

Лавров обвинил Киев в саботаже урегулирования конфликта
Лавров обвинил Киев в саботаже урегулирования конфликта

Ранее Владимир Зеленский заявил о неизбежности присутствия западных войск на Украине. При этом, по его словам, численность контингента пока обсуждается. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предупредил Запад о последствиях такого решения.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar