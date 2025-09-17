Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 12:04

Ад наяву: Россиянин трое суток продержался без еды и воды на краю скалы в Казахстане

SHOT: Россиянин едва не погиб при восхождении на пик Сайрамский в Казахстане

Российский турист едва не погиб при попытке восхождения на пик Сайрамский в Казахстане без необходимого снаряжения и подготовки. Как сообщает SHOT, 28-летний Андрей Орлов из России и 29-летний гражданин Узбекистана Акмаль Махкамов предприняли попытку покорения вершины высотой 4 238 метров без гида и специального альпинистского оборудования.

Когда альпинисты не вернулись в назначенное время, родственники обратились в экстренные службы. Для проведения поисково-спасательной операции были мобилизованы профессиональные альпинисты Федерации альпинизма Казахстана, 18 спасателей и егеря. К операции подключили беспилотные летательные аппараты и вертолёт авиаспасательной службы МЧС Казахстана.

Выживший россиянин и погибший гражданин Узбекистана. Фото © SHOT

Выживший россиянин и погибший гражданин Узбекистана. Фото © SHOT

В ходе поисков спасателям удалось установить голосовой контакт с российским туристом — Андрей кричал из последних сил, находясь на отвесной скале без еды и воды в течение трёх дней. К этому моменту его напарник уже сорвался в ущелье и погиб. Из-за сложного рельефа местности вертолёт не смог приблизиться к пострадавшему.

Спасатели предприняли пешее восхождение к месту трагедии, где сняли с скалы российского гражданина и подняли тело его погибшего друга. Оба альпиниста были транспортированы с горы профессиональными спасателями.

Стилист-парикмахер лишилась работы после похода на пик Хан-Тенгри, ей ампутируют палец
Стилист-парикмахер лишилась работы после похода на пик Хан-Тенгри, ей ампутируют палец

Ранее сообщалось, что в Алма-Атинской области Казахстана спасатели успешно эвакуировали шестерых альпинистов, среди которых пятеро граждан России. Туристы не смогли завершить свой маршрут самостоятельно, так как двое из них получили травмы ног в результате камнепада на пике Сатпаева. Также напомним о трагической истории российской альпинистки Натальи Наговициной, за которой следила вся страна. 12 августа спортсменка потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы. В настоящее время Совет альпинистов официально признал невозможность проведения спасательной операции, и Наговицыну признали погибшей.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton27

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Казахстан
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar