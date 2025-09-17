Ад наяву: Россиянин трое суток продержался без еды и воды на краю скалы в Казахстане
SHOT: Россиянин едва не погиб при восхождении на пик Сайрамский в Казахстане
Российский турист едва не погиб при попытке восхождения на пик Сайрамский в Казахстане без необходимого снаряжения и подготовки. Как сообщает SHOT, 28-летний Андрей Орлов из России и 29-летний гражданин Узбекистана Акмаль Махкамов предприняли попытку покорения вершины высотой 4 238 метров без гида и специального альпинистского оборудования.
Когда альпинисты не вернулись в назначенное время, родственники обратились в экстренные службы. Для проведения поисково-спасательной операции были мобилизованы профессиональные альпинисты Федерации альпинизма Казахстана, 18 спасателей и егеря. К операции подключили беспилотные летательные аппараты и вертолёт авиаспасательной службы МЧС Казахстана.
В ходе поисков спасателям удалось установить голосовой контакт с российским туристом — Андрей кричал из последних сил, находясь на отвесной скале без еды и воды в течение трёх дней. К этому моменту его напарник уже сорвался в ущелье и погиб. Из-за сложного рельефа местности вертолёт не смог приблизиться к пострадавшему.
Спасатели предприняли пешее восхождение к месту трагедии, где сняли с скалы российского гражданина и подняли тело его погибшего друга. Оба альпиниста были транспортированы с горы профессиональными спасателями.
Ранее сообщалось, что в Алма-Атинской области Казахстана спасатели успешно эвакуировали шестерых альпинистов, среди которых пятеро граждан России. Туристы не смогли завершить свой маршрут самостоятельно, так как двое из них получили травмы ног в результате камнепада на пике Сатпаева. Также напомним о трагической истории российской альпинистки Натальи Наговициной, за которой следила вся страна. 12 августа спортсменка потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы. В настоящее время Совет альпинистов официально признал невозможность проведения спасательной операции, и Наговицыну признали погибшей.
