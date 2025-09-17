«Это их понимание братства?»: Грузия обязала Киев ответить за недружественные шаги

Грузинская сторона собирается запросить разъяснения у украинских властей за ввоз 2,5 кг взрывчатого вещества в Тбилиси. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Придёт время, эта война завершится и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район?» — заявил Папуашвили в комментарии для журналистов.

Спикер парламента обвинил украинские власти в готовности жертвовать интересами Грузии и её граждан для достижения собственных политических целей. Он утверждает, что ввоз взрывчатки в Тбилиси организован заместителем начальника контрразведки Украины Георгием Лорткипанидзе, который также причастен к нелегальному перемещению в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили в 2021 году.