Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 14:11

«Это их понимание братства?»: Грузия обязала Киев ответить за недружественные шаги

Спикер Папуашвили: Грузия потребует ответа от Киева за недружественные действия

Шалва Папуашвили. Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова

Шалва Папуашвили. Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова

Грузинская сторона собирается запросить разъяснения у украинских властей за ввоз 2,5 кг взрывчатого вещества в Тбилиси. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Придёт время, эта война завершится и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район?» — заявил Папуашвили в комментарии для журналистов.

Спикер парламента обвинил украинские власти в готовности жертвовать интересами Грузии и её граждан для достижения собственных политических целей. Он утверждает, что ввоз взрывчатки в Тбилиси организован заместителем начальника контрразведки Украины Георгием Лорткипанидзе, который также причастен к нелегальному перемещению в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили в 2021 году.

Папуашвили подчеркнул, что вне зависимости от целей ввоза взрывчатки, её случайный взрыв мог привести к катастрофическим последствиям из-за мощности изъятого гексогена.

«‎Паутина 2»: Перехваченная в Грузии фура со взрывчаткой шла в Россию для нового теракта
«‎Паутина 2»: Перехваченная в Грузии фура со взрывчаткой шла в Россию для нового теракта

Напомним, 11 сентября сотрудниками спецслужб Грузии при попытке ввезти на территорию страны 2,4 килограмма гексогена в грузовом автомобиле были задержаны двое граждан Украины. Позже глава СГБ заявил, что водитель транспортного средства получил взрывчатку от СБУ.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Грузия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar