Уэнсдей снова в тренде: как повторить образ мрачной принцессы и при этом не переборщить

В августе в прокат вышел второй сезон сериала «Уэнсдей», и уже в сентябре соцсети заполнили видео школьниц и студенток с попытками повторить образ мрачной принцессы Тима Бёртона. В центре внимания зрительниц — «фарфоровая» кожа, взгляд с мягкой растушёвкой теней, а также помады в холодных тонах. Девушки ищут подходящую косметику, делятся экспериментами и пробуют воссоздать этот макияж. Вместе с визажистом Life.ru рассказываем, как сделать макияж героини так, чтобы он выглядел стильно и уместно в повседневной жизни.

За что полюбили Уэнсдей Аддамс

Фото © «Уэнздей», режиссёры Тим Бёртон, Джеймс Маршалл и др., сценаристы Альфред Гоф, Майлз Миллар и др. / Kinopoisk

Уэнсдей давно вышла за рамки просто модного образа. Она привлекает не только эстетикой в духе дарк-академии, но и характером: умная, ироничная, независимая, девочка говорит то, что думает, и не старается быть «удобной». Для многих девушек это созвучно их собственным чувствам — быть собой и не подстраиваться под чужие ожидания. Именно поэтому образ героини так полюбился и стал символом нового поколения.

«Готика и минимализм сами по себе не новы. Но у Уэнсдей они звучат иначе: характер добавляет глубины каждой детали. В образе нет лишней драматичности — он основан на спокойной силе и ироничном взгляде героини. Именно поэтому многим девушкам он близок и кажется таким узнаваемым», — комментирует визажист «Золотого яблока» Тома Фаталиева.

Чтобы сохранить гармонию, как советует визажист, можно выбрать один из акцентов и поддержать его вторым элементом. Например, кожа и губы или кожа и глаза — такие сочетания выглядят выигрышно и при этом не перегружают образ.

Один акцент — и образ собран

Когда девчонки смотрят на образ Уэнсдей из сериала, их так и тянет повторить его целиком — и тёмную помаду, и чёрное платье, и плотную дымку на веке. Кажется, что чем больше деталей, тем ближе получится к героине. Но в жизни, как подчёркивает визажист, такой набор часто выглядит слишком нарочито. В реальности достаточно выбрать один приём и оформить его аккуратно, так макияж будет выглядеть органично и красиво.

«Всегда хочется надеть всё сразу, но стиль держится на акцентах. Когда есть одна яркая деталь, именно она делает образ цельным и выразительным. Если собрать все элементы разом, макияж превращается почти в костюм и выглядит скорее как подготовка к тематической вечеринке», — отмечает эксперт.

Тон, который не утяжеляет

Светлый матовый тон без румян стал узнаваемым элементом стиля героини. Но повторить этот приём непросто: к нему нужно подходить внимательно и основательно. Малейшая ошибка с оттенком способна всё испортить — слишком выбеленный тон или неподходящий подтон будут выглядеть неестественно и утяжелят макияж.

«Сначала важно правильно подготовить кожу — хорошее увлажнение всегда делает тон чище. Для эффекта фарфора выбирайте тон на один-два оттенка светлее и наносите его влажным спонжем, чтобы он лёг тонко и ровно. Если хочется добавить румяна или скульптурирование, то только в холодных оттенках, чтобы не выбить образ из общей гаммы. У Уэнсдей кожа матовая, но если точечно нанести немного жемчужного хайлайтера, это добавит лицу свежести и будет смотреться очень красиво», — подсказывает визажист Тома Фаталиева.

Готика, но на каждый день

Чтобы макияж не выглядел тяжёлым или «грязным», важно правильно расставить акценты на глазах. Взгляд в стиле Уэнсдей всегда выразительный, но добиться этого можно без лишней жёсткости: достаточно аккуратной межресничной линии, лёгкой дымки и правильно выбранного оттенка карандаша. Если заменить чёрный на графитовый или коричневый, образ будет выглядеть мягче и свежее, сохраняя при этом нужное настроение.

«Важно оставить лёгкую небрежность. Чуть смазанная дымка и натуральные брови делают взгляд выразительным и неперегруженным. Когда глаза обведены полностью, макияж становится тяжёлым и теряет свежесть. Гораздо лучше работают мягкие оттенки карандаша, они подчёркивают характер взгляда, но оставляют его лёгким и чистым», — поясняет визажист.

Холод ей к лицу

Тёмные помады в холодной гамме подходят почти всем, но важно учитывать свой цветотип. Оттенок должен не только гармонировать с внешностью, но и вызывать внутренний комфорт, только тогда макияж будет смотреться уверенно и естественно.

«Главное — это самоощущение: выбранный оттенок должен быть близок именно вам и давать чувство уверенности. Для кого-то идеален матовый финиш, кто-то выбирает глянец, а кому-то комфортнее, чтобы помада выглядела аккуратно и подчёркивала губы. Стоит прорисовать мягкий контур — он сохранит естественность и сделает макияж более завершённым. Все варианты могут быть стильными, если они совпадают с вашим образом и настроением», — говорит визажист Тома Фаталиева.

Классика готика — это тёмные, насыщенные оттенки: глубокий винный, сливовый, бордо, черничный и даже чёрный. Они максимально точно передают настроение Уэнсдей и создают яркий драматичный акцент. Но в повседневности такие цвета могут показаться слишком активными.

Поэтому для лайф-версии образа можно выбрать холодные ягодные оттенки: клюквенный, вишнёвый. Они сохраняют глубину и холодную гамму, но смотрятся мягче и легче. А если хочется лишь намёка на готическую эстетику, подойдут розово-сиреневые тона или холодный нюд — они дают лёгкий акцент и делают образ более универсальным.