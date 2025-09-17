Разрешили летать, но не в Россию: США сохранили ключевой запрет для «Белавиа»

США частично сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа», но запрет на полёты в Россию, включая Крым, ДНР и ЛНР, а также в ряд других стран, остаётся в силе. Об этом говорится в ответе бюро промышленности и безопасности Минторга США на обращение гендиректора перевозчика Игоря Чергинца.

На прошлой неделе Вашингтон вывел из-под ограничений восемь самолётов Boeing, принадлежащих «Белавиа». Им разрешили выполнять международные рейсы, проходить техобслуживание и закупать запчасти. Однако ограничения продолжают действовать в отношении России, Кубы, Ирана, КНДР и Сирии. В Минторге уточнили, что для таких направлений полёты могут быть разрешены только «в соответствии с лицензией».

В документе также говорится, что исключённые из-под санкций лайнеры нельзя использовать для перевозки товаров, подпадающих под экспортные ограничения США, в частности предметов, которые могут поддерживать военные действия России на Украине.