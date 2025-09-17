Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 15:53

Суд вынес приговор фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой в Москве

В Москве вынесли приговор фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой. Перед Тимирязевским районным судом предстали шесть человек: индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, гендиректор частной организации-производителя и его заместитель, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Обвиняемы в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

В результате деятельности, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также организацией незаконной миграции, были вынесены приговоры шести лицам. Олег Акопов приговорён к трём годам лишения свободы, Абдулвахид Максудов – к двум с половиной годам, а Эльгин Кахраманов, Фарход Ашуров и Саиджон Абдуганиев – к двум годам. Людмила Куклина получила год тюрьмы. Кроме того, всем осужденным на год запрещено заниматься деятельностью в сфере общественного питания.

Установлено, что фигуранты дела были причастны к производству, поставке и продаже продукции в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской в Москве. Употребление шаурмы из этого заведения привело к госпитализации 30 человек с сальмонеллёзом. Всего же о плохом самочувствии после посещения кафе сообщили 50 человек.

В Екатеринбурге на свадьбе отравились 15 человек, среди них трое детей
В Екатеринбурге на свадьбе отравились 15 человек, среди них трое детей

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пять человек скончались после двухдневного распития неизвестного алкоголя. Инцидент произошёл в квартире на улице Чапаева. Алкоголь, которым затарились погибшие, не был сертифицирован. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

BannerImage

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar