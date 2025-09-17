Владимир Путин
17 сентября, 17:45

ЕС приостановил финансовую поддержку Израиля из-за событий в Газе

ЕС больше не будет оказывать Израилю финансовую поддержку. Причиной такого решения Еврокомиссии (ЕК) стала интенсивная операция, которую ЦАХАЛ ведёт в секторе Газа.

«Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС. ЕС остаётся крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником принципа сосуществования двух государств», — подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

ЕК объявила о приостановке финансовой помощи Израилю на период с 2025 по 2027 год. Также прекращено финансирование текущих проектов в сфере институционального взаимодействия и Регионального механизма сотрудничества. Гуманитарные проекты не затронуты. В качестве обоснования ЕК указала на статью 2 Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль, которая позволяет ограничивать сотрудничество в случае нарушений прав человека и демократических принципов.

Ранее ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. МИД Израиля категорически отверг выводы комиссии, заявив, что доклад основан на пропагандистских материалах ХАМАС. А экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал изгнать еврейское государство из культуры и спорта.

