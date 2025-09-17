ВС России продолжают уничтожать противника у Клебан-Быкского водохранилища
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
У Клебан-Быкского водохранилища продолжается уничтожение подразделений ВСУ бойцами Армии России. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
«Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища», — заявил начальник Генштаба.
Кроме того, Герасимов рассказал, что сейчас на финальной стадии находится операция по освобождению Кировска на Краснолиманском направлении. По его словам, Армия России в зоне СВО наступает практически на всех направлениях. В частности, группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске.