17 сентября, 18:48

ВС России продолжают уничтожать противника у Клебан-Быкского водохранилища

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

У Клебан-Быкского водохранилища продолжается уничтожение подразделений ВСУ бойцами Армии России. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища», — заявил начальник Генштаба.

Герасимов назвал самое напряжённое направление в зоне СВО
Герасимов назвал самое напряжённое направление в зоне СВО

Кроме того, Герасимов рассказал, что сейчас на финальной стадии находится операция по освобождению Кировска на Краснолиманском направлении. По его словам, Армия России в зоне СВО наступает практически на всех направлениях. В частности, группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске.

