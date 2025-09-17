Путин посмертно наградил троих сотрудников скорой из Ярославской области
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский президент Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой помощи из Ярославской области Сергея Сивкова, Светлану Глухову и Наталию Панову. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовых актов.
«За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну — фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославской центральной районной больницы (посмертно)», — сказано в тексте указа.
Также посмертно награждены фельдшер Наталия Панова и водитель Сергей Сивков.
