Путин посмертно наградил троих сотрудников скорой из Ярославской области

Ранее избранный губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что сотрудники Росгвардии, погибшие в результате взрыва при обследовании железной дороги в Орловской области, будут посмертно представлены к госнаградам. Согласно предварительным данным, участок железной дороги был заминирован. Жертвами детонации стали два сотрудника Росгвардии, позднее в больнице от полученных ран скончался ещё один росгвардеец.