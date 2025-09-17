Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 19:50

Путин посмертно наградил троих сотрудников скорой из Ярославской области

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой помощи из Ярославской области Сергея Сивкова, Светлану Глухову и Наталию Панову. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовых актов.

«За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну — фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославской центральной районной больницы (посмертно)», — сказано в тексте указа.

Также посмертно награждены фельдшер Наталия Панова и водитель Сергей Сивков.

Путин наградил Вугара Гусейнова орденом Мужества посмертно за героизм в «Крокусе»
Путин наградил Вугара Гусейнова орденом Мужества посмертно за героизм в «Крокусе»

Ранее избранный губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что сотрудники Росгвардии, погибшие в результате взрыва при обследовании железной дороги в Орловской области, будут посмертно представлены к госнаградам. Согласно предварительным данным, участок железной дороги был заминирован. Жертвами детонации стали два сотрудника Росгвардии, позднее в больнице от полученных ран скончался ещё один росгвардеец.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Общество
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar