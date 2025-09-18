Суд начнёт процесс о конфискации имущества генерала Юрия Кузнецова

Хамовнический суд Москвы назначил на 18 сентября предварительное слушание по иску Генеральной прокуратуры РФ о конфискации имущества бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и членов его семьи на сумму около 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу суда.

«Беседа по иску назначена на 18 сентября», — заявили в суде. В качестве ответчиков по иску, помимо самого Юрия Кузнецова, выступают его супруга Юлия, а также дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.

Коррупционные нарушения Кузнецова были обнаружены во время надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Следственный комитет завершил расследование дела в мае, увеличив размер вменяемой генералу взятки до 80 миллионов рублей.