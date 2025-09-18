Суд начнёт процесс о конфискации имущества генерала Юрия Кузнецова
Хамовнический суд Москвы назначил на 18 сентября предварительное слушание по иску Генеральной прокуратуры РФ о конфискации имущества бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и членов его семьи на сумму около 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу суда.
«Беседа по иску назначена на 18 сентября», — заявили в суде. В качестве ответчиков по иску, помимо самого Юрия Кузнецова, выступают его супруга Юлия, а также дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.
Коррупционные нарушения Кузнецова были обнаружены во время надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Следственный комитет завершил расследование дела в мае, увеличив размер вменяемой генералу взятки до 80 миллионов рублей.
По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год, занимая должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ, Кузнецов получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания в обмен на совершение определённых действий в интересах предпринимателя. Первоначальная оценка стоимости взятки составляла 30,5 миллиона рублей, однако в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.
Ранее следствие завершило расследование второго уголовного дела, фигурантом которого является бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов. Обвинение Иванову было ужесточено, теперь ему вменяется получение трёх взяток в особо крупном размере, легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых в результате совершения преступления, а также незаконный оборот оружия. Напомним, 1 июля экс-замглавы Минобороны приговорили к 13 годам за растрату более 216 млн рублей и вывод почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».