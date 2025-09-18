Посольство РФ в США рассказало о нагнетании антироссийских настроений после убийства Кирка

Убийство американского консервативного общественного деятеля Чарли Кирка в Юте пытаются использовать для нагнетания антироссийских настроений. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил официальный представитель российской дипмиссии в Вашингтоне Андрей Бондарев.

«Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии», — подчеркнул собеседник агентства. У стены посольства появились фотографии с цитатами Кирка, цветы и свечи. Организаторы акции неизвестны.