«Боюсь отпечатков»: Опубликованы фрагменты переписки убийцы Чарли Кирка

Опубликованы ключевые фрагменты переписки подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, Тайлера Робинсона, со своим сожителем-трансгендером*. В сообщениях он прямо признаётся в преступлении, объясняя свой мотив усталостью от «ненависти» Кирка и невозможностью с ней мириться, пишет «Би-би-си».

Сожитель рассказал следователям, что Робинсон сознался ему в убийстве Кирка. В переписке подозреваемый объяснял свои мотивы словами: «Мне надоела его ненависть. С некоторой ненавистью нельзя договориться».

Он также подробно описывал подготовку к преступлению и попытки скрыть следы, включая хранение винтовки в кустах и опасения насчёт отпечатков.

«Боюсь отпечатков — мне пришлось оставить её в кустах, где я переоделся… возможно, придётся её бросить и надеяться, что отпечатков не найдут», — писал предполагаемый убийца Кирка.

Он также сообщил о намерении сдаться полиции. При этом Робинсон попросил сожителя не связываться со СМИ и не давать интервью по поводу убийства.