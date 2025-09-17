«Боюсь отпечатков»: Опубликованы фрагменты переписки убийцы Чарли Кирка
Опубликованы фрагменты переписки убийцы Чарли Кирка со своим сожителем
Обложка © X / Utah Public Safety
Опубликованы ключевые фрагменты переписки подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, Тайлера Робинсона, со своим сожителем-трансгендером*. В сообщениях он прямо признаётся в преступлении, объясняя свой мотив усталостью от «ненависти» Кирка и невозможностью с ней мириться, пишет «Би-би-си».
Сожитель рассказал следователям, что Робинсон сознался ему в убийстве Кирка. В переписке подозреваемый объяснял свои мотивы словами: «Мне надоела его ненависть. С некоторой ненавистью нельзя договориться».
Он также подробно описывал подготовку к преступлению и попытки скрыть следы, включая хранение винтовки в кустах и опасения насчёт отпечатков.
«Боюсь отпечатков — мне пришлось оставить её в кустах, где я переоделся… возможно, придётся её бросить и надеяться, что отпечатков не найдут», — писал предполагаемый убийца Кирка.
Он также сообщил о намерении сдаться полиции. При этом Робинсон попросил сожителя не связываться со СМИ и не давать интервью по поводу убийства.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения в университете Юты. 31-летний активист, известный критикой помощи Украине и призывами к восстановлению отношений с Россией, был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Убийца задержан, им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.