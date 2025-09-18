Стало известно, когда грузовой корабль Cygnus XL прибудет на МКС

Стыковка космического грузового корабля Cygnus XL корпорации Northrop Grumman с Международной космической станцией должна произойти уже сегодня, 18 сентября. Об этом накануне сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«По планам NASA и Northrop Grumman, безопасное прибытие Cygnus XL на МКС состоится в 07:18 по времени восточного побережья (14:18 мск. — Прим Life.ru) в четверг, 18 сентября», — сказано в сообщении, размещённом на сайте NASA. Ожидается, что корабль буден находиться на МКС до марта следующего года.

Изначально стыковка была намечена на 17 число, однако была перенесена из-за неполадок с основным двигателем корабля.