Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 04:07

Стало известно, когда грузовой корабль Cygnus XL прибудет на МКС

NASA: Грузовой корабль Cygnus XL прибудет на МКС 18 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw

Стыковка космического грузового корабля Cygnus XL корпорации Northrop Grumman с Международной космической станцией должна произойти уже сегодня, 18 сентября. Об этом накануне сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«По планам NASA и Northrop Grumman, безопасное прибытие Cygnus XL на МКС состоится в 07:18 по времени восточного побережья (14:18 мск. — Прим Life.ru) в четверг, 18 сентября», — сказано в сообщении, размещённом на сайте NASA. Ожидается, что корабль буден находиться на МКС до марта следующего года.

Изначально стыковка была намечена на 17 число, однако была перенесена из-за неполадок с основным двигателем корабля.

В NASA ограничили доступ граждан КНР к своим информационным системам и объектам
В NASA ограничили доступ граждан КНР к своим информационным системам и объектам

Ранее с космодрома во Флориде к Международной космической станции стартовал новый грузовой корабль Cygnus XL. Аппарат вышел на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Грузовой корабль доставит на МКС материалы для производства полупроводниковых кристаллов, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков, а также систему ультрафиолетовой дезинфекции воды.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • мкс
  • NASA
  • Космонавтика
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar