Стало известно, когда грузовой корабль Cygnus XL прибудет на МКС

NASA: Грузовой корабль Cygnus XL прибудет на МКС 18 сентября
Стыковка космического грузового корабля Cygnus XL корпорации Northrop Grumman с Международной космической станцией должна произойти уже сегодня, 18 сентября. Об этом накануне сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«По планам NASA и Northrop Grumman, безопасное прибытие Cygnus XL на МКС состоится в 07:18 по времени восточного побережья (14:18 мск. — Прим Life.ru) в четверг, 18 сентября», — сказано в сообщении, размещённом на сайте NASA. Ожидается, что корабль буден находиться на МКС до марта следующего года.
Изначально стыковка была намечена на 17 число, однако была перенесена из-за неполадок с основным двигателем корабля.
Ранее с космодрома во Флориде к Международной космической станции стартовал новый грузовой корабль Cygnus XL. Аппарат вышел на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Грузовой корабль доставит на МКС материалы для производства полупроводниковых кристаллов, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков, а также систему ультрафиолетовой дезинфекции воды.