Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 04:26

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка сдался полиции из страха быть застреленным

Обложка © X / Daniel Arango

Обложка © X / Daniel Arango

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте, сдался правоохранителям под давлением угрозы применения силы и медийного внимания. Об этом сообщил на пресс-конференции шериф округа Вашингтон Нейт Бруксби.

По его словам, Робинсон опасался внезапного рейда спецназа и боялся, что его могут застрелить. Полицейские договорились действовать максимально осторожно, чтобы он чувствовал себя безопасно. Родители подозреваемого присутствовали при явке. Кроме того, на решение сдаться повлияла публикация его фото и личной информации в СМИ: обвиняемый понял, что скрыться будет практически невозможно.

«Ложь должна прекратиться»: Глава РФПИ обвинил западные медиа в трагедии с Чарли Кирком
«Ложь должна прекратиться»: Глава РФПИ обвинил западные медиа в трагедии с Чарли Кирком

Напомним, Тайлер Робинсон добровольно явился в полицию 11 сентября с семьёй и другом, чтобы сдаться. Перед судом обвиняемый предстал в антисуицидальном халате с липучками на плечах. Суд попросил Робинсона назвать своё имя. Это стало его единственной репликой за весь судебный процесс. Следующее заседание состоится 29 сентября.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar