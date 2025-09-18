Юго-восточная часть Финляндии понесла наибольший ущерб от разрыва связей с Россией, инициированного финскими властями. Политика Хельсинки обернулась для региона обезлюживанием, сообщил постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По словам спецпреда Кремля, решение разорвать связи с Москвой принимал кабмин Финляндии, а страдает от этого простой народ. Со временем в Хельсинки поймут, что добрососедские отношения с Россией для страны гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, убеждён он.