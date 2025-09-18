«Всё рухнуло!» Финляндия обезлюдилась без российских туристов
Спецпред Кремля Иванов отметил обезлюживание Финляндии из-за разрыва связей с РФ
Юго-восточная часть Финляндии понесла наибольший ущерб от разрыва связей с Россией, инициированного финскими властями. Политика Хельсинки обернулась для региона обезлюживанием, сообщил постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
По словам спецпреда Кремля, решение разорвать связи с Москвой принимал кабмин Финляндии, а страдает от этого простой народ. Со временем в Хельсинки поймут, что добрососедские отношения с Россией для страны гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, убеждён он.
«Не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, всё рухнуло, никакой экономики нет и быть не может», — объяснил Иванов в разговоре с TAСС.
Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо сделал откровенное признание о разрыве экономических связей с Россией. Он отметил, что страна терпит серьёзные негативные последствия от прекращения поставок из РФ миллионов кубометров древесины для лесной промышленности, потери инвестиций, полной остановки приграничной торговли и транзитных перевозок. Тем не менее, по словам Медведева, Финляндия готовит плацдарм для осуществления нападения на Россию, при этом НАТО «всецело вовлечена в эти дела».