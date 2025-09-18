Экономист объяснила россиянам, сколько денег хранить в долларах и евро

Россиянам при оценки экономикой ситуации следует отбросить как панические настроения, так и излишний оптимизм, уверена доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Эльмира Асяева. Она рекомендовала для краткосрочных целей пользоваться рублёвыми высокодоходными инструментами.

По словам эксперта, при распределении сбережений ключевыми факторами должны быть диверсификация рисков и регулярный мониторинг изменений макроэкономической ситуации. Однако в нынешних геополитических и экономических условиях лучше консервативно подходить к процессу хранения валюты, отметила кандидат экономических наук.

«Оптимальным считается вариант, при котором 70–80% средств размещаются в рублёвых активах — депозитах и облигациях. Около 15% можно держать в валютах дружественных стран, а оставшиеся 5% — в евро или долларах США», — заключила собеседница «Газеты.ru».