Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 08:14

Совфед обсудит кандидатуру Краснова на должность главы Верховного суда РФ

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова для назначения на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству обсудит кандидатуру Краснова на заседании 23 сентября, а затем, 24 сентября, предложит Совету Палаты рассмотреть вопрос о назначении.

Краснов назвал доверие россиян к судебной системе главной задачей Верховного суда
Краснов назвал доверие россиян к судебной системе главной задачей Верховного суда

Напомним, что ранее назначить кандидатуру Краснова на эту должность единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Генпрокурор стал единственным претендентом на вакантную должность и успешно сдал квалификационный экзамен. На пост генпрокурора Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Верховный суд
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar