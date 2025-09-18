Совфед обсудит кандидатуру Краснова на должность главы Верховного суда РФ

Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова для назначения на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству обсудит кандидатуру Краснова на заседании 23 сентября, а затем, 24 сентября, предложит Совету Палаты рассмотреть вопрос о назначении.