Совфед обсудит кандидатуру Краснова на должность главы Верховного суда РФ
Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова для назначения на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству обсудит кандидатуру Краснова на заседании 23 сентября, а затем, 24 сентября, предложит Совету Палаты рассмотреть вопрос о назначении.
Напомним, что ранее назначить кандидатуру Краснова на эту должность единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Генпрокурор стал единственным претендентом на вакантную должность и успешно сдал квалификационный экзамен. На пост генпрокурора Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана.