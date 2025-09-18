Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 13:09

Собянин: Жить станет веселей, когда у Силуанова и Набиуллиной будет настроение

Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в шутку заявил, что ситуация в экономике наладится, как только у главы Минфина Антона Силуанова и председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной будет хорошее настроение. Эти слова прозвучали в ходе выступления градоначальника столицы на Московском финансовом форуме.

«Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы — это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так всё оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно», — сказал Собянин.

Министр финансов предложил разрешить москвичам выпивать бокал вина или пива в обед
Министр финансов предложил разрешить москвичам выпивать бокал вина или пива в обед

В ходе форума Антон Силуанов объявил, что в России, вопреки финансовым сложностям, будут увеличены социальные выплаты. А Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящий момент рецессии в российской экономике нет, и призвала не путать её с замедлением темпов роста.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Сергей Собянин
  • Антон Силуанов
  • Эльвира Набиуллина
  • Минфин РФ
  • Центробанк
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar