Собянин: Жить станет веселей, когда у Силуанова и Набиуллиной будет настроение

Мэр Москвы Сергей Собянин в шутку заявил, что ситуация в экономике наладится, как только у главы Минфина Антона Силуанова и председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной будет хорошее настроение. Эти слова прозвучали в ходе выступления градоначальника столицы на Московском финансовом форуме.

«Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы — это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так всё оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно», — сказал Собянин.