18 сентября, 13:38

В Госдуме назвали планы Польши по ядерному оружию «шагом к третьей мировой»

Депутаты Швыткин и Романов сочли размещение ядерного оружия в Польше недопустимым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alones

Российские парламентарии резко отреагировали на заявления президента Польши о возможном размещении ядерного арсенала на территории страны.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Life.ru подчеркнул, что такие инициативы ведут к эскалации напряжённости между НАТО и союзным государством России и Беларуси.

«Это тоже очередной шаг к возможным предпосылкам для третьей мировой войны, и вытекающие отсюда последствия. Это является недопустимым — размещение ядерного арсенала на территории Польши. И в этом случае народ Польши становится заложником ситуации, спровоцированной руководством страны», — заявил депутат.

Его коллега Михаил Романов отметил, что риторика польского руководства противоречит военной доктрине России.

«Если будет в нашу сторону ядерное оружие, то и Российская Федерация примет ответственные меры без всякого основания», — подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил, что в 1945 году Советский Союз освободил Польшу от нацистов, а нынешние заявления польских властей назвал «пустыми лозунгами».

По словам Романова, на фоне специальной военной операции Россия продолжает успешно продвигаться на Донецком направлении, и цели, поставленные Верховным главнокомандующим, «будут достигнуты».

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна иметь право размещать иностранное ядерное оружие на своей территории.

Екатерина Хмелева
