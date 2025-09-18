В Госдуме назвали планы Польши по ядерному оружию «шагом к третьей мировой»

Российские парламентарии резко отреагировали на заявления президента Польши о возможном размещении ядерного арсенала на территории страны.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Life.ru подчеркнул, что такие инициативы ведут к эскалации напряжённости между НАТО и союзным государством России и Беларуси.

«Это тоже очередной шаг к возможным предпосылкам для третьей мировой войны, и вытекающие отсюда последствия. Это является недопустимым — размещение ядерного арсенала на территории Польши. И в этом случае народ Польши становится заложником ситуации, спровоцированной руководством страны», — заявил депутат.

Его коллега Михаил Романов отметил, что риторика польского руководства противоречит военной доктрине России.

«Если будет в нашу сторону ядерное оружие, то и Российская Федерация примет ответственные меры без всякого основания», — подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил, что в 1945 году Советский Союз освободил Польшу от нацистов, а нынешние заявления польских властей назвал «пустыми лозунгами».