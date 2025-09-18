Владимир Путин
18 сентября, 13:44

Главреда Baza Глеба Трифонова перевели из СИЗО под домашний арест

Обложка © Life.ru

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову: его перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Главреда Baza Глеба Трифонова перевели из СИЗО под домашний арест. Видео © Life.ru

Срок домашнего ареста назначен до 20 октября.

Также сегодня суд изменил меру пресечения на домашний арест и продюсеру телеграм-канала Baza Татьяне Лукьяновой.

Напомним, Трифонову предъявлено обвинение в даче взятки — ему и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Они проходят по делу в рамках расследования о превышении полномочий полицейскими, которые, как предполагается, передавали каналу закрытую информацию.

