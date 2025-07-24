Суд арестовал ещё двоих полицейских по делу журналистов Baza

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу ещё двоих полицейских по делу журналистов телеграм-канала Baza («База»). Они обвиняются в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Мера пресечения избрана начальнику дежурной части УМВД по Краснодару Александру Аблаеву и оперуполномоченному из МУ МВД «Красноярское» Сергею Ковалёву. По решению суда, они останутся в изоляции сроком на один месяц и 27 суток.