Задержанный по делу Baza полицейский из Белгорода признал вину и был арестован
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Старший оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов, задержанный по делу телеграм-канала Baza, признал вину. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал его на 1 месяц и 27 дней.
«Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Готов сотрудничать со следствием, скрываться не намерен», — сказал Селиванов в зале суда.
Оперативника обвиняют в получении взятки от журналистов и в превышении должностных полномочий.
Напомним, ранее в редакции Telegram-канала Baza и дома у его главреда Глеба Трифонова прошли обыски. С журналистом не было связи более 10 часов. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали телеграм-каналу сведения, находившиеся в ограниченном доступе. Трифонову предъявили обвинение в даче взятки, а также отправили его и продюсера телеграм-канала Татьяну Лукьянову в СИЗО.