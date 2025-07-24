Задержанный по делу Baza полицейский из Белгорода признал вину и был арестован

Старший оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов, задержанный по делу телеграм-канала Baza, признал вину. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал его на 1 месяц и 27 дней.

«Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Готов сотрудничать со следствием, скрываться не намерен», — сказал Селиванов в зале суда.