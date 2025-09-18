Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 16:13

Радиостанция Судного дня передала семь сообщений за день

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российская военная радиостанция УВБ-76, известная «радио Судного дня», проявила необычайно высокую активность, передав подряд семь зашифрованных сообщений в течение всего лишь пяти часов. Об этом всплеске активности сообщили энтузиасты, ведущие постоянный мониторинг сигналов загадочного передатчика.

«НЖТИ 60563 ДЖУТОВРЕД 6032 6012», — говорится в первом сообщении.

Также прозвучали фразы:

— НЖТИ 07840 ПЕНСОЖЛОБ 4797 1645 ОДНОФАМИЛЕЦ 2158 6888

— НЖТИ 65258 ДЕЛИМИТАЦИЯ 6906 1668

— НЖТИ 69012 МИХОСПЕН 6057 2160 АССИРИЙСКИЙ 3034 4872 ПРЕСНОСТЬ 0625 4664

— НЖТИ 78194 ПЛАЗМОН 7487 7999

— НЖТИ 56576 ЛЕДОВОЛК 4372 7356

— НЖТИ 85947 СЫЧУЖНЫЙ 9434 4997

Привет Дмитрию Анатоличу? Радио Судного дня вышло в эфир и обратилось к зампреду
Привет Дмитрию Анатоличу? Радио Судного дня вышло в эфир и обратилось к зампреду

Ранее в эфире радиостанции звучало другое загадочное сообщение. В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76 15 сентября в 13:07 по московскому времени прозвучало кодовое слово «Глиссер». А до этого с промежутком в четыре минуты, были переданы два шифрованных сообщения: «НЖТИ 57682 БРАТЕЦ 8197 9997» и «НЖТИ 26904 ПЕРФЕКТ 9849 2505».

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar