Радиостанция Судного дня передала семь сообщений за день

Российская военная радиостанция УВБ-76, известная «радио Судного дня», проявила необычайно высокую активность, передав подряд семь зашифрованных сообщений в течение всего лишь пяти часов. Об этом всплеске активности сообщили энтузиасты, ведущие постоянный мониторинг сигналов загадочного передатчика.