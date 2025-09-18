Радиостанция Судного дня передала семь сообщений за день
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Российская военная радиостанция УВБ-76, известная «радио Судного дня», проявила необычайно высокую активность, передав подряд семь зашифрованных сообщений в течение всего лишь пяти часов. Об этом всплеске активности сообщили энтузиасты, ведущие постоянный мониторинг сигналов загадочного передатчика.
«НЖТИ 60563 ДЖУТОВРЕД 6032 6012», — говорится в первом сообщении.
Также прозвучали фразы:
— НЖТИ 07840 ПЕНСОЖЛОБ 4797 1645 ОДНОФАМИЛЕЦ 2158 6888
— НЖТИ 65258 ДЕЛИМИТАЦИЯ 6906 1668
— НЖТИ 69012 МИХОСПЕН 6057 2160 АССИРИЙСКИЙ 3034 4872 ПРЕСНОСТЬ 0625 4664
— НЖТИ 78194 ПЛАЗМОН 7487 7999
— НЖТИ 56576 ЛЕДОВОЛК 4372 7356
— НЖТИ 85947 СЫЧУЖНЫЙ 9434 4997
Ранее в эфире радиостанции звучало другое загадочное сообщение. В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76 15 сентября в 13:07 по московскому времени прозвучало кодовое слово «Глиссер». А до этого с промежутком в четыре минуты, были переданы два шифрованных сообщения: «НЖТИ 57682 БРАТЕЦ 8197 9997» и «НЖТИ 26904 ПЕРФЕКТ 9849 2505».