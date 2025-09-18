Европейские адвокаты заявили о нарушениях в деле Евгении Гуцул

Европейские адвокаты заявили о многочисленных нарушениях в уголовном деле против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом они сообщили на совместной пресс-конференции в Кишинёве.

Адвокаты Уильям Жульи и Гонсало Бойе охарактеризовали дело как имеющее чётко выраженный политический характер. Они указали на нарушения права на справедливое судебное разбирательство, презумпции невиновности и беспристрастности суда.

«Нам сказали, что прошло много обысков у СМИ. Даже вчера. Почему это произошло перед нашей пресс-конференцией? Совпадение ли?» — отметил Бойе.

Юристы добавили, что дело было рассмотрено в необычно сжатые сроки без достаточной доказательной базы. Они также сообщили о невозможности встреч с подзащитной в тюрьме, что, по их мнению, препятствует построению сильной защиты.