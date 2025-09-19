Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 02:00

Можно встретить у дома и на дороге: Россиян предупредили о начале активного периода у лосей

Эколог Рыбальченко предупредил россиян о начале активного периода у лосей

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Сейчас у лосей наступил активный период. Осенью у них проходит гон — время брачных игр, когда животные становятся особенно подвижными и непредсказуемыми. Один из таких случаев зафиксировали в подмосковном Красногорске, где крупный лось бегал по оживлённой улице. Как пояснил Life.ru эколог Илья Рыбальченко, в поисках партнёров рогатые преодолевают большие расстояния, переходят дороги, могут появляться на окраинах населённых пунктов и даже заходить во дворы.

Для водителей это значит повышенный риск столкновения: лоси большие и тяжёлые животные, аварии с ними крайне опасны и для людей, и для самих животных. Поэтому на трассах, проходящих через лес, нужно снижать скорость, особенно в сумерках и ночью, когда зверей труднее заметить.

Илья Рыбальченко

Эколог

В городах и посёлках встречи с лосями тоже не редкость в это время. Животные могут выйти к людям в поисках пищи или просто случайно забрести в незнакомую территорию. Важно помнить: подходить близко и пытаться прогнать лося самостоятельно нельзя. Он может воспринять человека как угрозу и повести себя агрессивно. Лучше спокойно отойти на безопасное расстояние и, если животное ведёт себя странно или задерживается, сообщить в службы охраны природы или местную администрацию.

Глава «Ирбиса» рассказала Life.ru, как браконьеры перешли на сторону добра для спасения снежных барсов
Глава «Ирбиса» рассказала Life.ru, как браконьеры перешли на сторону добра для спасения снежных барсов

Активность лосей постепенно снижается с наступлением зимы, примерно к декабрю–январю. Когда устанавливается снежный покров и похолодание, они уходят глубже в лес, где им спокойнее и безопаснее. Зимой лоси меньше перемещаются на большие расстояния и реже подходят к дорогам или к жилью. Но до этого времени важно быть внимательными: сейчас как раз период, когда вероятность встретить их на трассе или у себя возле дома особенно велика.

Ранее эколог предрёк нашествие испанских слизней в 2026 году и назвал способ остановить «иностранную армаду». Главный фактор — не столько абсолютный холод, сколько сочетание морозов и слабого снежного покрова. Как бороться с кладками испанских слизней, читайте в материале Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Животные
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar