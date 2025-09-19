Можно встретить у дома и на дороге: Россиян предупредили о начале активного периода у лосей

Сейчас у лосей наступил активный период. Осенью у них проходит гон — время брачных игр, когда животные становятся особенно подвижными и непредсказуемыми. Один из таких случаев зафиксировали в подмосковном Красногорске, где крупный лось бегал по оживлённой улице. Как пояснил Life.ru эколог Илья Рыбальченко, в поисках партнёров рогатые преодолевают большие расстояния, переходят дороги, могут появляться на окраинах населённых пунктов и даже заходить во дворы.

Для водителей это значит повышенный риск столкновения: лоси большие и тяжёлые животные, аварии с ними крайне опасны и для людей, и для самих животных. Поэтому на трассах, проходящих через лес, нужно снижать скорость, особенно в сумерках и ночью, когда зверей труднее заметить. Илья Рыбальченко Эколог

В городах и посёлках встречи с лосями тоже не редкость в это время. Животные могут выйти к людям в поисках пищи или просто случайно забрести в незнакомую территорию. Важно помнить: подходить близко и пытаться прогнать лося самостоятельно нельзя. Он может воспринять человека как угрозу и повести себя агрессивно. Лучше спокойно отойти на безопасное расстояние и, если животное ведёт себя странно или задерживается, сообщить в службы охраны природы или местную администрацию.

Активность лосей постепенно снижается с наступлением зимы, примерно к декабрю–январю. Когда устанавливается снежный покров и похолодание, они уходят глубже в лес, где им спокойнее и безопаснее. Зимой лоси меньше перемещаются на большие расстояния и реже подходят к дорогам или к жилью. Но до этого времени важно быть внимательными: сейчас как раз период, когда вероятность встретить их на трассе или у себя возле дома особенно велика.