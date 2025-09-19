Возвращение в зоопарк: Генетик объяснил, почему воскрешение птицы Додо – пустая трата миллионов

Для воссоздания маврикийского дронта – именно так правильно называется птица Додо – необходим полный геном, однако в пригодном виде он до наших дней не сохранился. Так Life.ru прокомментировал намерение американского стартапа воскресить легендарную птицу специалист в области клинической, лабораторной диагностики и организации здравоохранения, член Европейского общества генетики Александр Карасев.

Для этого необходима точная инструкция по сборке этого организма – то есть полный геномный последовательность ДНК. У маврикийского дронта известно 80 хромосом, для сравнения: у человека их 46. Ближайший родственник, который сможет выносить яйцо Додо, – это привычный житель наших городов – голубь. Александр Карасев Специалист в области клинической, лабораторной диагностики и организации здравоохранения, член Европейского общества генетики

Карасев напомнил, что последний раз птицу Додо видели в 1662 году на острове Маврикий. Этот вид был эндемиком и не прижился больше нигде. Учёный отметил, что даже если удастся воспроизвести фрагменты ДНК и подсадить их в яйцо голубя, это будет не точный Додо, а лишь приближённый к нему вариант.

«Технически воскресить эту птицу крайне сложно. Возможно, по отдельным фрагментам удастся воссоздать основные признаки, но это не будет точной копией Додо», – уточнил генетик.

По его словам, главный вопрос даже не в технологии, а в том, зачем это делать. Человек лишь частично виновен в исчезновении птицы – ключевым фактором стали законы эволюции, и если Додо вернуть к жизни, то придётся создавать для него идеальные условия обитания.

«Мы получим ещё один вид, который потребует значительных ресурсов, финансирования и труда научных коллективов. Зачем? Чтобы люди могли посмотреть на неё в зоопарке? Поддержание этого вида будет ещё более затратным, чем сам процесс его воскрешения», – подчеркнул Карасев.

Учёный считает, что такие проекты больше направлены на привлечение инвестиций, чем на науку. Он уверен, что логичнее направить усилия на исследование фундаментальных законов эволюции и причин, по которым природа избавляется от некоторых видов.

«Компания привлекает средства на этот проект, однако, возможно, лучше направить усилия на что-то более полезное. Например, на изучение фундаментальных причин, по которым эволюция очистила Землю от определённых видов, зачастую без участия человека», – резюмировал специалист.