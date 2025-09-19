В США нашли нож, которым убили россиянина Круглова на фестивале Burning Man

В США обнаружили нож, которым убили россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Местные власти спустя три недели после убийства сообщили, что злоумышленник нанес ранения Круглову кухонным ножом с зелёным лезвием и синей прорезиненной рукояткой. Об этом пишет New York Post.

Расследование продолжается, и полиция пытается установить личность подозреваемого. С начала следствия правоохранительные органы получили сотни наводок. Помимо этого организация Secret Witness предлагает вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет установить задержанного.

Нож, которым могли убить россиянина Вадима Круглова (фото настоящего орудия убийства не опубликовано из-за следствия). Обложка © Pershing County Sheriff's Office, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sofi.co_