Россиянину влетело в копеечку предложение Трампу «‎забрать» Урал

В Ханты-Мансийском автономном округе оштрафовали местного жителя за высказывание в Сети о передаче Уральского федерального округа (УрФО) президенту США Дональду Трампу. Данное высказывание признали административным правонарушением и мужчине штраф в размере 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.

Согласно материалам дела, мужчина в соцсетях, комментируя новость об идее приобретения Гренландии у Дании, предложил Дональду Трампу «забрать Уральский федеральный округ». Дело против жителя возбудили по инициативе Сургутской прокуратуры на основании информации, предоставленной АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».