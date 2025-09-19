Россиянину влетело в копеечку предложение Трампу «забрать» Урал
Жителя Сургута оштрафовали на 90 тысяч рублей за шутку о передаче Урала Трампу
В Ханты-Мансийском автономном округе оштрафовали местного жителя за высказывание в Сети о передаче Уральского федерального округа (УрФО) президенту США Дональду Трампу. Данное высказывание признали административным правонарушением и мужчине штраф в размере 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.
Согласно материалам дела, мужчина в соцсетях, комментируя новость об идее приобретения Гренландии у Дании, предложил Дональду Трампу «забрать Уральский федеральный округ». Дело против жителя возбудили по инициативе Сургутской прокуратуры на основании информации, предоставленной АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».
Прокуратура усмотрела в комментарии нарушение закона о противодействии экстремизму. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее президент США Дональд Трамп высказывал заинтересованность в присоединении Канады и Гренландии. В январе он обсуждал этот вопрос с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая отклонила предложение о продаже острова. Несмотря на это, Трамп выразил уверенность, что в конечном итоге США «получат своё», и Гренландия станет частью Америки.