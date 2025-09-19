Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 10:21

Россиянину влетело в копеечку предложение Трампу «‎забрать» Урал

Жителя Сургута оштрафовали на 90 тысяч рублей за шутку о передаче Урала Трампу

Аномальные зоны России: 5 смертельно опасных территорий.

Аномальные зоны России: 5 смертельно опасных территорий.

В Ханты-Мансийском автономном округе оштрафовали местного жителя за высказывание в Сети о передаче Уральского федерального округа (УрФО) президенту США Дональду Трампу. Данное высказывание признали административным правонарушением и мужчине штраф в размере 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.

Согласно материалам дела, мужчина в соцсетях, комментируя новость об идее приобретения Гренландии у Дании, предложил Дональду Трампу «забрать Уральский федеральный округ». Дело против жителя возбудили по инициативе Сургутской прокуратуры на основании информации, предоставленной АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».

Прокуратура усмотрела в комментарии нарушение закона о противодействии экстремизму. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

«Вбивают клин»: Дания обвинила США в попытке обходным путём забрать Гренландию
«Вбивают клин»: Дания обвинила США в попытке обходным путём забрать Гренландию

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал заинтересованность в присоединении Канады и Гренландии. В январе он обсуждал этот вопрос с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая отклонила предложение о продаже острова. Несмотря на это, Трамп выразил уверенность, что в конечном итоге США «получат своё», и Гренландия станет частью Америки.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • дания
  • Гренландия
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar