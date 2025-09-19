Экономист оценила, ждёт ли мир повторение кризиса 2008 года

В мире периодически появляются прогнозы о грядущем экономическом кризисе, и сравнения с 2008 годом звучат особенно громко. Свежую аналитику насчёт нового кризиса – 2026 в беседе с Life.ru оценила экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

Она напомнила, что в 2008 году кризис начался с ипотечного пузыря в США, быстро перерос в банковский обвал и за несколько месяцев распространился на все континенты.

Сегодня ситуация иная: глобальная экономика замедляется, но системных провалов, подобных тем, что были полтора десятилетия назад, пока не зафиксировано. Международный валютный фонд и Всемирный банк отмечают снижение темпов роста в 2025 году, однако речь идёт скорее о постепенном охлаждении, а не о лавинообразном падении. Таисия Вепренцева Экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп»

Однако, по словам Вепренцевой, слабые места есть. Наибольшее давление ощущает сфера коммерческой недвижимости: офисы и торговые площади во многих странах стоят пустыми, а их владельцам приходится сталкиваться с высокими процентными ставками по кредитам. Определённые риски есть и в сегменте фондов, которые активно занимают средства для инвестиций, не имея устойчивого потока доходов. Кроме того, международная торговля развивается медленно: ограничения, тарифы и политическая напряжённость снижают спрос на перевозки и промышленные товары. Эти явления могут отразиться на логистике, машиностроении и связанных с ними отраслях.

При этом финансовая система в целом гораздо более защищена, чем в середине 2000-х. После кризиса многие страны усилили требования к банкам: у них выше капитальные резервы, жёстче контроль рисков, есть механизмы поддержки ликвидности. Центральные банки и регуляторы внимательно следят за уязвимыми сегментами и готовы быстро вмешиваться, если где-то появятся признаки нестабильности. Таисия Вепренцева Экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп»

Что касается России, то, по словам эксперта, наша экономика зависит от мировых рынков через экспорт сырья и цен на энергоносители. Колебания спроса на нефть и газ, а также изменение цен на металлы и зерно могут отражаться на доходах бюджета и темпах роста. Но даже в этом случае речь идёт о колебаниях в пределах обычного экономического цикла, а не о масштабном кризисе, подчеркнула Вепренцева.