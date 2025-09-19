Из-за трагической гибели 5 геологов в вездеходе на дне забайкальского озера задержан водитель

В Забайкалье задержали водителя вездехода, затонувшего в озере в Каларском округе вместе с группой геологов. 29-летнему фигуранту вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более человек», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

В Забайкалье задержан водитель вездеходе. Видео © Telegram / Следком75

«Следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления водителя вездехода 1996 года рождения», — говорится в сообщении.