Из-за трагической гибели 5 геологов в вездеходе на дне забайкальского озера задержан водитель

СК: В Забайкалье задержан водитель вездехода по делу о гибели пятерых человек
В Забайкалье задержали водителя вездехода, затонувшего в озере в Каларском округе вместе с группой геологов. 29-летнему фигуранту вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более человек», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
В Забайкалье задержан водитель вездеходе. Видео © Telegram / Следком75
«Следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления водителя вездехода 1996 года рождения», — говорится в сообщении.
Мужчину уже допросили. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого.
Напомним, что гусеничный вездеход с девятью геологами съехал в озеро Амудиса в Каларском муниципальном округе. Четверо человек смогли выбраться, остальные пятеро погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Обложка © Telegram / Следком75