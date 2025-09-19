Сёстры-курсантки из Бурятии осуществили свою мечту, о которой рассказали Путину
Сёстры Дагбацыреновы. Обложка © Telegram / Алексей Цыденов
Сёстры-курсантки центра «Воин» из Бурятии Арьяна и Дарина Дагбацыреновы смогли осуществить свою мечту, о которой они рассказали президенту России Владимиру Путину. Девочки совершили прыжок с парашютом и поделились первыми эмоциями в Teleram-канале организации.
Сёстры из Бурятии исполнили мечту, рассказанную Путину. Видео © Telegram / Центр «ВОИН»
«Ребята, всем привет! Короче мы сегодня наконец-то спрыгнем с парашютом. Мы вас всех любим, мы этот прыжок посвящаем вам. Вы лучшие! Лидеры!», — сказали девочки.
Перед прыжком близняшки прошли обязательную предварительную подготовку на базе 11-й ОДШБ в посёлке Сосновый Бор под Улан-Удэ, а затем продолжили обучение в Волгограде.
Напомним, что 4 сентября курсанты центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» Арьяна и Дарина Дагбацыреновы встретились с президентом России Владимиром Путиным. На Восточном экономическом форуме-2023 они рассказали главе государства, что мечтают прыгнуть с парашютом. Идею девочек поддержал и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он организовал для курсанток полноценную подготовка совместно с десантниками 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.