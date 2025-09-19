Сёстры-курсантки из Бурятии осуществили свою мечту, о которой рассказали Путину

Сёстры-курсантки центра «Воин» из Бурятии Арьяна и Дарина Дагбацыреновы смогли осуществить свою мечту, о которой они рассказали президенту России Владимиру Путину. Девочки совершили прыжок с парашютом и поделились первыми эмоциями в Teleram-канале организации.

Сёстры из Бурятии исполнили мечту, рассказанную Путину. Видео © Telegram / Центр «ВОИН»

«Ребята, всем привет! Короче мы сегодня наконец-то спрыгнем с парашютом. Мы вас всех любим, мы этот прыжок посвящаем вам. Вы лучшие! Лидеры!», — сказали девочки.

Перед прыжком близняшки прошли обязательную предварительную подготовку на базе 11-й ОДШБ в посёлке Сосновый Бор под Улан-Удэ, а затем продолжили обучение в Волгограде.