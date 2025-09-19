В России изменится система контроля над дальнобойщиками

В России планируется внедрить систему спутникового контроля за грузоперевозчиками из Китая, чьи автомобили передвигаются по территории нашей страны. Разработка системы контроля международных автомобильных перевозок между РФ и иностранными государствами с помощью GPS будет осуществлена по заказу Ространснадзора, сообщает «Газета.ru».

По данным издания, в техническом задании на создание системы указано, что опытный образец должен обеспечивать приём по защищённым каналам, обработку и хранение атрибутивной и навигационной информации о транспортных средствах и их владельцах из китайского сегмента в соответствии с протоколом межсерверного взаимодействия.