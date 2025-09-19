Полиция не сразу приступила к поискам загадочно пропавшей в Бангкоке россиянки

Пропавшую в Бангкоке россиянку Эрику Владыко объявили в розыск лишь спустя шесть дней после её исчезновения. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, полиция Бангкока официально начала поиски только 18 сентября, хотя туристка пропала ещё 12 числа. Всё это время подруга и родственники разыскивали девушку собственными силами, без помощи официальных властей. Дочь пропавшей жительницы Владивостока Эрики Владыко была передана из местного детдома её бабушке с дедушкой.