Череда странных исчезновений подростков продолжилась в российском регионе

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 13-летнюю Василису Жадан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

«Установлено, что 18.09.2025 она вышла из дома на прогулку, однако до настоящего времени домой не вернулась, её местонахождение неизвестно», — рассказали в главке и призвали сообщать в любые сведения о пропавшей в дежурную часть по Ростову-на-Дону по телефону 249-43-20 или на единый номер экстренных служб 112.