Череда странных исчезновений подростков продолжилась в российском регионе
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 13-летнюю Василису Жадан
Обложка © Telegram / МВД 61
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 13-летнюю Василису Жадан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
«Установлено, что 18.09.2025 она вышла из дома на прогулку, однако до настоящего времени домой не вернулась, её местонахождение неизвестно», — рассказали в главке и призвали сообщать в любые сведения о пропавшей в дежурную часть по Ростову-на-Дону по телефону 249-43-20 или на единый номер экстренных служб 112.
Василиса стала третьим пропавшим за неделю подростком. Ранее в Москве исчез 13-летний школьник после общения с украинскими мошенниками. Через фальшивый профиль в соцсетях преступники завлекли подростка в ловушку, после чего подвергли его психологическому давлению с угрозами. Ребёнок всю ночь провёл на скамейке на территории закрытого жилого комплекса. Позже поступило сообщение о пропаже второго несовершеннолетнего в Москве. Вскоре обоих детей удалось найти живыми и невредимыми.