«Каждый дом должен знать»: МИД Украины начал диктовать свою волю европейцам

Политики Европы обязаны разъяснить своим гражданам, что их благополучие напрямую связано со способностью Киева защитить себя и весь континент. Об этом в интервью Reuters заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Кислица.

«Я считаю, что долг европейских политиков — обратиться к своим избирателям и объяснить каждому дому, почему их благополучие зависит от способности Украины защитить себя и весь континент», — сказал замглавы МИД.