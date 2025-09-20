«Каждый дом должен знать»: МИД Украины начал диктовать свою волю европейцам
МИД Украины: ЕС обязан объяснить гражданам зависимость их благополучия от Киева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro
Политики Европы обязаны разъяснить своим гражданам, что их благополучие напрямую связано со способностью Киева защитить себя и весь континент. Об этом в интервью Reuters заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Кислица.
«Я считаю, что долг европейских политиков — обратиться к своим избирателям и объяснить каждому дому, почему их благополучие зависит от способности Украины защитить себя и весь континент», — сказал замглавы МИД.
По его словам, Россия якобы не собирается останавливаться в ходе конфликта, поэтому Европе пришло время принимать «непростые решения». Замминистра также сообщил, что Киев ведёт переговоры с США и странами ЕС о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Как подчеркнул Кислица, такие договорённости станут важным шагом для прекращения конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любой европейский военный контингент на территории Украины будет рассматриваться российскими силами как законная цель. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что своими действиями европейские страны препятствуют поиску путей урегулирования конфликта, игнорируя его ключевые причины.