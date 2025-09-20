Интервидение
20 сентября, 07:36

В Госдуме ждут повышения рождаемости благодаря семейной ипотеке под 4%

Депутат Лантратова поддержала снижение ставки по семейной ипотеке

Обложка © freepik

Возможное снижение ставки по семейной ипотеке до 4% позитивно скажется на россиянах, уверена глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, делам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она отметила, что всегда выступала за дифференцированный подход, при котором с каждым новым ребёнком количество льгот должно увеличиваться.

Такой подход, по мнению парламентария, мог бы стать дополнительной мотивацией для рождения второго, третьего и последующих детей. Собеседница RT также подчеркнула, что семьи с несколькими детьми испытывают большую финансовую нагрузку и нуждаются в дополнительной поддержке, поэтому вопрос снижения ставки по семейной ипотеке очень важен для миллионов российских семей.

«Это поможет многим улучшить жилищные условия и повысит рождаемость. Снижение ипотечной ставки до 4% даст реальную возможность приобрести собственное жильё, создать комфортные условия для воспитания детей. Это особенно важно для молодых семей...» — заключила депутат ГД РФ.

Напомним, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в парламенте рассматривают возможность поэтапного снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье. По его словам, при рождении третьего ребёнка семьям могут выдавать жилищный кредит под 4% годовых.

