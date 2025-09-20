Переплата по ипотеке в Москве в среднем сократилась на 13 миллионов рублей

Переплата по ипотеке при покупке квартиры в Москве сократится примерно на 13 миллионов рублей, обратил внимание финансист Юлиан Овечкин. По его словам, при ставке 25%, соответствующей июню 2025 года, при ключевой ставке ЦБ в 18% и средней стоимости квартиры в 25 миллионов переплата по ипотеке на 20 лет составляла около 90,8 миллиона, а ежемесячный платёж доходил до 472 тысячи. Для одобрения такой ипотеки необходим был доход примерно 964 тысячи в месяц.

При снижении ставки до 22,4% (сентябрь 2025 года) и при ключевой ставке ЦБ 17% переплата уменьшится до 77,8 миллиона рублей, а ежемесячный платёж снизится до 418 тысяч, при этом рекомендуемый доход составит около 856 тысяч, подчеркнул эксперт. Кстати, согласно исследованию, результаты которого публикует «Газета.ru», более половины россиян (55%) готовы ежемесячно откладывать до 30 тысяч на первый взнос по ипотеке.

Однако 22% респондентов планируют копить от 30 до 50 тысяч в месяц, 12% — от 50 до 100 тысяч, а 11% готовы выделять свыше 100 тысяч. Большинство участников (79%) сообщили, что формируют или готовы формировать накопления за счёт зарплаты, 11% рассчитывают использовать доходы от вкладов и накопительных счетов, 6% намерены применять инвестиционные инструменты, а 4% планируют использовать полисы накопительного страхования жизни.