Найдено тело фаната «Ак Барса», отдавшего жизнь за спасение людей при крушении катера на Волге

В Татарстане обнаружено тело мужчины, который погиб при опрокидывании проулочного катера на Волге 12 сентября. Как сообщило в телеграм-канале региональное управление МЧС, четвёртую жертву нашли вблизи фарватера у острова Зелёный.

«На реке Волге у фарватера в районе острова Зеленый найдено тело мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера у посёлка Октябрьский Зеленодольского района. Спасательного жилета на мужчине не было», — уточнили в ведомстве.

Как рассказали в хоккейном клубе «Ак Барс», четвёртым погибшим оказался их преданный фанат Антон Агафонов. Он спасал других пассажиров после крушения катера, однако сам выплыть так и не смог, поделились информацией в клубе. Агафонов работал врачом, был женат и имел детей.