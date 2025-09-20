Интервидение
20 сентября, 10:26

Найдено тело фаната «Ак Барса», отдавшего жизнь за спасение людей при крушении катера на Волге

Найдено тело четвёртого пассажира, погибшего при крушении катера в Татарстане

Антон Агафонов. Обложка © пресс-служба ХК «Ак Барс»

В Татарстане обнаружено тело мужчины, который погиб при опрокидывании проулочного катера на Волге 12 сентября. Как сообщило в телеграм-канале региональное управление МЧС, четвёртую жертву нашли вблизи фарватера у острова Зелёный.

«На реке Волге у фарватера в районе острова Зеленый найдено тело мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера у посёлка Октябрьский Зеленодольского района. Спасательного жилета на мужчине не было», — уточнили в ведомстве.

Как рассказали в хоккейном клубе «Ак Барс», четвёртым погибшим оказался их преданный фанат Антон Агафонов. Он спасал других пассажиров после крушения катера, однако сам выплыть так и не смог, поделились информацией в клубе. Агафонов работал врачом, был женат и имел детей.

Напомним, 12 сентября произошло крушение катера на Волге вблизи посёлка Октябрьский в Татарстане. На борту находилась компания из семи человек, они отмечали день рождения. Водитель не справился с управлением, что привело к трагедии. Троим участникам прогулки удалось самостоятельно выбраться на берег, четверо утонули. Тела троих были найдены в первые сутки после ЧП.

