ХАМАС разместил фотографии 47 заложников, сделанные на прощание

После объявления израильской армией начала наземной операции в секторе Газа ХАМАС призвал проститься с находящимися в заложниках гражданами еврейского государства. В телеграм-канале боевого крыла палестинского радикального движения появились фотографии 47 заложников.

«Из-за непреклонности [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху и покорности [начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля] Замира в начале операции в Газе было сделано фото для прощания», — говорится в подписи к фотографиям.