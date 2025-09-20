Интервидение
ХАМАС разместил фотографии 47 заложников, сделанные на прощание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

После объявления израильской армией начала наземной операции в секторе Газа ХАМАС призвал проститься с находящимися в заложниках гражданами еврейского государства. В телеграм-канале боевого крыла палестинского радикального движения появились фотографии 47 заложников.

«Из-за непреклонности [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху и покорности [начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля] Замира в начале операции в Газе было сделано фото для прощания», — говорится в подписи к фотографиям.

При этом, согласно оперативным данным израильских военных, в живых в секторе Газа остаются от 20 до 27 заложников.

Напомним, неделей ранее армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа, она будет продолжаться до установления полного контроля над анклавом. В Вашингтоне обещали поддержать Тель-Авив, отметив при этом, что Белый дом рассчитывает на быстрое завершение боевых действий.

Юрий Лысенко
