ХАМАС разместил фотографии 47 заложников, сделанные на прощание
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
После объявления израильской армией начала наземной операции в секторе Газа ХАМАС призвал проститься с находящимися в заложниках гражданами еврейского государства. В телеграм-канале боевого крыла палестинского радикального движения появились фотографии 47 заложников.
«Из-за непреклонности [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху и покорности [начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля] Замира в начале операции в Газе было сделано фото для прощания», — говорится в подписи к фотографиям.
При этом, согласно оперативным данным израильских военных, в живых в секторе Газа остаются от 20 до 27 заложников.
Напомним, неделей ранее армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа, она будет продолжаться до установления полного контроля над анклавом. В Вашингтоне обещали поддержать Тель-Авив, отметив при этом, что Белый дом рассчитывает на быстрое завершение боевых действий.