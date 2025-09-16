США дали ХАМАС два дня на заключение перемирия на фоне масштабного наступления Израиля

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что у палестинского движения ХАМАС осталось лишь несколько дней для принятия соглашения о прекращении огня в связи с активизацией военных действий Израиля в Газе. Соответствующее высказывание прозвучало перед вылетом дипломата в Катар из еврейского государства.

«Израильтяне начали проводить там операции. Поэтому мы думаем, что у нас короткое временное окно, в которое может случиться сделка. У нас больше нет месяцев, и, вероятно, у нас есть несколько дней, может быть, несколько недель», — пояснил Рубио журналистам.