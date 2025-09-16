США дали ХАМАС два дня на заключение перемирия на фоне масштабного наступления Израиля
Госсекретарь Рубио: У ХАМАС осталось несколько дней на соглашение о перемирии
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что у палестинского движения ХАМАС осталось лишь несколько дней для принятия соглашения о прекращении огня в связи с активизацией военных действий Израиля в Газе. Соответствующее высказывание прозвучало перед вылетом дипломата в Катар из еврейского государства.
«Израильтяне начали проводить там операции. Поэтому мы думаем, что у нас короткое временное окно, в которое может случиться сделка. У нас больше нет месяцев, и, вероятно, у нас есть несколько дней, может быть, несколько недель», — пояснил Рубио журналистам.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты рассматривают Катар как единственное государство, способное обеспечить успешное посредничество в урегулировании конфликта.
Напомним, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начала масштабное наступление с целью оккупации города Газа. Израильские силы нанесли 37 ударов всего за 20 минут. ЦАХАЛ использовала в некоторых районах роботов, начинённых взрывчатыми веществами. Вертолёты Apache летают над городом и периодически открывают огонь. Напомним, Армия обороны Израиля начала наземное наступление в секторе Газа, чтобы установить полный контроль над палестинским анклавом.
9 сентября ВВС Израиля нанесли удар по столице Катара, в результате которого была разрушена штаб-квартира ХАМАС и погибли несколько руководителей движения. После этого инцидента Доха прекратила своё участие в мирном процессе. Совет Безопасности ООН провёл экстренное заседание 10 сентября для обсуждения сложившейся ситуации.