Регион
21 сентября, 02:13

Бразилия исключила США из списка приглашённых на форум демократии в ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Бразилия исключила Соединённые Штаты из числа участников второго форума «В защиту демократии и против экстремизма», который пройдёт в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает CNN Brasil.

«На фоне американских санкций Бразилия исключила США из второго форума «В защиту демократии и против экстремизма». Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке»,говорится в сообщении.

Президент Бразилии Лула да Силва организовал конференцию вместе с лидерами Испании, Колумбии, Чили и Уругвая. В форуме примут участие представители примерно 30 стран.

Трамп выразил недоумение в связи с приговором Болсонару в Бразилии
Трамп выразил недоумение в связи с приговором Болсонару в Бразилии

В начале сентября Бразилия инициировала внеочередной закрытый онлайн-саммит БРИКС из-за угроз со стороны Соединённых Штатов. В нём принял участие президент России Владимир Путин. Главными темами обсуждения стали угрозы многополярному мироустройству и выработка общего ответа объединения на тарифы и санкции со стороны США.

Лия Мурадьян
