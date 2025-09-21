Бразилия исключила США из списка приглашённых на форум демократии в ООН

Бразилия исключила Соединённые Штаты из числа участников второго форума «В защиту демократии и против экстремизма», который пройдёт в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает CNN Brasil.

«На фоне американских санкций Бразилия исключила США из второго форума «В защиту демократии и против экстремизма». Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Президент Бразилии Лула да Силва организовал конференцию вместе с лидерами Испании, Колумбии, Чили и Уругвая. В форуме примут участие представители примерно 30 стран.