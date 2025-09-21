В МИД России высказались о задержании в Болгарии россиянина по делу о взрыве в порту Бейрута
Обложка © Life.ru
Ситуация с задержанием в Болгарии Игоря Гречушкина находится под контролем МИД РФ. Его судно, как сообщается, связано с произошедшим пять лет назад взрывом в порту Бейрута, сообщили в ведомстве.
«МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания 16 сентября в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина», — указали в министерстве, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru рассказывал, что Россия отказалась выдать Ливану двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута. Генеральная прокуратура РФ напомнила, что они являются гражданами России и не поддаются экстрадиции.
Напомним, мощнейший взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа 2020 года. Причиной стали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Вскоре после трагедии в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. В результате митингов Правительство Ливана ушло в отставку.