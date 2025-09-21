Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о символическом значении георгиевской ленточки, которую он постоянно носит с собой. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля заявил, что столкнулся с «шипением» украинских коллег из-за символа воинской славы.

«Врать не буду, это вторая. Первая появилась за два месяца до ночи Минских договорённостей. Я приехал с этой ленточкой — с предшественницей, та порвалась совсем — в Минск. И украинские товарищи шипели на меня, мол, зачем я это таскаю. Я говорил: «Не ваше это дело», — заявил Песков.