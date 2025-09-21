«Не ваше это дело»: Песков рассказал, как украинцы «шипели» на него за георгиевскую ленточку
Песков: Украинские коллеги шипели на меня из-за георгиевской ленточки в 2015 году
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о символическом значении георгиевской ленточки, которую он постоянно носит с собой. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля заявил, что столкнулся с «шипением» украинских коллег из-за символа воинской славы.
Песков рассказал о своей георгиевской ленточке. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Врать не буду, это вторая. Первая появилась за два месяца до ночи Минских договорённостей. Я приехал с этой ленточкой — с предшественницей, та порвалась совсем — в Минск. И украинские товарищи шипели на меня, мол, зачем я это таскаю. Я говорил: «Не ваше это дело», — заявил Песков.
Как отметил представитель Кремля, украинские коллеги негативно отреагировали на его символ памяти. Песков подчеркнул, что продолжает носить георгиевскую ленточку как личный выбор, невзирая на возможное недовольство.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва настроена на продолжение переговоров и готова к сотрудничеству с американской стороной для достижения мирного решения.