Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 11:04

Режиссёра Юрия Бутусова похоронили в Москве через 1,5 месяца после гибели

Юрий Бутусов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Юрий Бутусов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

В Москве на Кунцевском кладбище спустя полтора месяца после гибели похоронили режиссёра Юрия Бутусова. Тело кинодеятеля было кремировано за рубежом.

Несмотря на то, что гражданская панихида состоялась 14 августа в Театре Пушкина, захоронение праха произошло только сейчас только сейчас. Церемония состоялась в Москве, хотя сам мастер театра выражал желание быть похороненным в Санкт-Петербурге.

Тело режиссёра было кремировано за рубежом, и прах доставили в Россию несколько недель спустя.

Могилу Бутусова украшают многочисленные цветочные композиции, свечи и символические элементы — фигурки картонных и белых птиц. У места упокоения установлен прижизненный портрет на красной лестнице, где режиссёр изображён с улыбкой.

Умер оператор-постановщик Ленфильма Юрий Шайгарданов
Умер оператор-постановщик Ленфильма Юрий Шайгарданов

Напомним, что первым о кончине режиссера 10 августа сообщил театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский. Причиной гибели стало утопление в Чёрном море в Болгарии — Бутусова унесло волной.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar