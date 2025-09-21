Режиссёра Юрия Бутусова похоронили в Москве через 1,5 месяца после гибели

В Москве на Кунцевском кладбище спустя полтора месяца после гибели похоронили режиссёра Юрия Бутусова. Тело кинодеятеля было кремировано за рубежом.

Несмотря на то, что гражданская панихида состоялась 14 августа в Театре Пушкина, захоронение праха произошло только сейчас только сейчас. Церемония состоялась в Москве, хотя сам мастер театра выражал желание быть похороненным в Санкт-Петербурге.

Тело режиссёра было кремировано за рубежом, и прах доставили в Россию несколько недель спустя.