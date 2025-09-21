Режим ЧС ввели в здании школы в Татарске после обрушения

Режим чрезвычайной ситуации ввели в школе №5 города Татарск. Причиной стали серьёзные повреждения здания учебного заведения, построенного в 1937 году, которое частично обрушилось. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

«Принято решение о введении режима ЧС по ул. Комиссаровская д.24 г.Татарска Татарского муниципального округа Новосибирской области в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ «СОШ 5» в городе Татарске», — указали в пресс-службе.