21 сентября, 11:26

Режим ЧС ввели в здании школы в Татарске после обрушения

Обложка © Telegram/ Прокуратура Новосибирской области

Режим чрезвычайной ситуации ввели в школе №5 города Татарск. Причиной стали серьёзные повреждения здания учебного заведения, построенного в 1937 году, которое частично обрушилось. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

«Принято решение о введении режима ЧС по ул. Комиссаровская д.24 г.Татарска Татарского муниципального округа Новосибирской области в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ «СОШ 5» в городе Татарске», — указали в пресс-службе.

Напомним, утром 21 сентября в городе Татарск Новосибирской области произошло частичное обрушение здания Средней общеобразовательной школы № 5. По предварительной информации, в момент обрушения ни детей, ни учителей в здании не было, поэтому люди не пострадали. Уже возбуждено уголовное дело о халатности.

Полина Никифорова
