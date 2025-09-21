Интервидение
21 сентября, 13:43

Нидерландский пилот Ферстаппен выиграл 17-й этап чемпионата Формулы-1 в Баку

Обложка © ТАСС / Darko Bandic / AP

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем Гран-при Азербайджана, 17-го этапа сезона 2025 года «Формулы-1». Гонка прошла в Баку на городской трассе.

Второе место занял британец Джордж Расселл из «Мерседес», третьим стал испанский пилот Карлос Сайнс из «Уильямса». Лидер зачёта сезона австралиец Оскар Пиастри («Макларен») сошёл с гонки на первом круге, но сохранил лидерство с 324 очками. Второе место в личном зачёте занимает Ландо Норрис (299), третье — Ферстаппен (255). В Кубке конструкторов впереди «Макларен» (623), за ними следуют «Мерседес» (290) и «Феррари» (286).

На Гран-при Нидерландов лиса едва не угодила под болид Формулы-1
Ранее Life.ru сообщал, что лидер чемпионата «Формулы-1» Оскар Пиастри попал в аварию во время квалификационной сессии этапа в Баку, полностью разрушив свой болид. Пилот не справился с управлением на сложном городском участке трассы и столкнулся с барьером. В результате квалификация проходила с многочисленными остановками: стюардам пришлось шесть раз прерывать сессию красными флагами из-за разных инцидентов.

