Нидерландский пилот Ферстаппен выиграл 17-й этап чемпионата Формулы-1 в Баку

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем Гран-при Азербайджана, 17-го этапа сезона 2025 года «Формулы-1». Гонка прошла в Баку на городской трассе.

Второе место занял британец Джордж Расселл из «Мерседес», третьим стал испанский пилот Карлос Сайнс из «Уильямса». Лидер зачёта сезона австралиец Оскар Пиастри («Макларен») сошёл с гонки на первом круге, но сохранил лидерство с 324 очками. Второе место в личном зачёте занимает Ландо Норрис (299), третье — Ферстаппен (255). В Кубке конструкторов впереди «Макларен» (623), за ними следуют «Мерседес» (290) и «Феррари» (286).