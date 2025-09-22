Санаторно-курортная сфера Крыма функционирует штатно после атаки на Форос

Санаторно-курортная отрасль Крыма продолжает функционировать в обычном режиме, несмотря на атаку на санаторий «Форос». Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.

Отмечается, что все службы работают слаженно, а руководство санатория поддерживает постоянную связь с Министерством. Для жителей и туристов доступна горячая линия Минтуризма Крыма по номеру 8 800 511 80 18.