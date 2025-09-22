Интервидение
21 сентября, 21:49

Санаторно-курортная сфера Крыма функционирует штатно после атаки на Форос

Обложка © Санаторий «Форос»

Санаторно-курортная отрасль Крыма продолжает функционировать в обычном режиме, несмотря на атаку на санаторий «Форос». Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.

Отмечается, что все службы работают слаженно, а руководство санатория поддерживает постоянную связь с Министерством. Для жителей и туристов доступна горячая линия Минтуризма Крыма по номеру 8 800 511 80 18.

Школа в Форосе после атаки БПЛА переходит на дистанционное обучение

Ранее в Минобороны России сообщили о гибели двух человек в результате преднамеренной террористической атаки, совершённой киевским режимом на гражданские объекты в Крыму 21 сентября. 15 пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем правительства региона.

