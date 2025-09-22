Интервидение
21 сентября, 21:54

Крючков: На фоне атаки БПЛА ВСУ на Крым активизировались фейки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил об активизации вбросов дезинформации на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Крыма. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Крючков подчеркнул, что в сети зафиксирована активность украинских ботов и ресурсов, распространяющих ложную информацию.

«Доверяем только официальным источникам», — призвал советник главы.
В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников ВСУ на школу
Вечером 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников. В санатории «Форос» есть погибшие и раненые. Помимо этого, повреждена школа, а в районе Ялты произошло возгорание травы из-за падения обломков БПЛА. По предварительным данным, пострадали 15 человек, два человека погибли.

