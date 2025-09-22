Крючков: На фоне атаки БПЛА ВСУ на Крым активизировались фейки

Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил об активизации вбросов дезинформации на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Крыма. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Крючков подчеркнул, что в сети зафиксирована активность украинских ботов и ресурсов, распространяющих ложную информацию.

«Доверяем только официальным источникам», — призвал советник главы.