Крючков: На фоне атаки БПЛА ВСУ на Крым активизировались фейки
Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил об активизации вбросов дезинформации на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Крыма. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Крючков подчеркнул, что в сети зафиксирована активность украинских ботов и ресурсов, распространяющих ложную информацию.
«Доверяем только официальным источникам», — призвал советник главы.
Вечером 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников. В санатории «Форос» есть погибшие и раненые. Помимо этого, повреждена школа, а в районе Ялты произошло возгорание травы из-за падения обломков БПЛА. По предварительным данным, пострадали 15 человек, два человека погибли.