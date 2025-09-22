Интервидение
21 сентября, 23:14

«Так поступил бы Чарли»: Вдова Кирка простила убийцу мужа

Вдова Кирка заявила, что простила убийцу мужа, потому что так делал Христос

Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776

Вдова американского консервативного активиста Чарли Кирка Эрика заявила, что прощает убийцу своего супруга, поскольку «так поступал Христос», и таким же образом поступил бы сам покойный.

«Я прощаю его, потому что так поступал Христос, и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть — не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия — это любовь, и всегда любовь, любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преследует», — заявила Эрика во время своего выступления на церемонии прощания в Аризоне.

По словам вдовы Кирка, миру нужна организация, которая «уведёт людей от ада».

Напомним, панихида по Чарли Кирку проходит на стадионе State Farm в Аризоне. На мероприятие пришли сотни тысяч человек, включая президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. По некоторым данным, очередь из тысяч людей начала формироваться с ночи, многие приехали из других штатов с членами семей.

