В Германии раскрыли истинный смысл слов Ющенко о «походе на Москву»

Слова экс-президента Украины Виктора Ющенко о необходимости «идти на Москву» стали попыткой привлечь внимание в условиях усугубляющегося политического кризиса в стране. Об этом говорится в публикации немецкого издания Junge Welt.

«Если он чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют», — говорится в публикации.